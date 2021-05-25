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(Özel)- Maltepe’de kısıtlamayı fırsat bilip drift atarak ilerledi

Maltepe’de kısıtlama saatlerinde aracıyla cadde üzerinde drift atarak ilerleyen araç sürücüsünün o anları vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Asayiş 25.05.2021, 09:17
(Özel)- Maltepe’de kısıtlamayı fırsat bilip drift atarak ilerledi

Maltepe’de kısıtlama saatlerinde aracıyla cadde üzerinde drift atarak ilerleyen araç sürücüsünün o anları vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Maltepe Gülsuyu Mahallesi’nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Korona virüsle mücadele kapsamında başlatılan 21.00 – 05.00 saatleri arasında geçerli olan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Maltepe’de sokağa çıkma kısıtlamasında yolların boş olmasını fırsat bilen bir araç sürücüsü ise cadde üzerinde drift atarak ilerledi. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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