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(Özel) Maltepe’de kağıt toplayıcılarının hırsızlık yaptığı anlar kamerada

Maltepe’de kağıt toplayıcısı iki kadın, bir iş yerinin bahçesine girerek burada bulunan malzemeleri poşetlere koyup çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Asayiş 01.04.2021, 10:14
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(Özel) Maltepe’de kağıt toplayıcılarının hırsızlık yaptığı anlar kamerada

Maltepe’de kağıt toplayıcısı iki kadın, bir iş yerinin bahçesine girerek burada bulunan malzemeleri poşetlere koyup çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Maltepe’de geçtiğimiz Salı günü sabah saatlerinde yaşandı. Kağıt toplayıcısı iki kadın, bir iş yerinin bahçesinde bulunan malzemeleri görünce harekete geçti. Kadınlar iş yeri bahçesine girerek burada bulunan malzemeleri önce poşete, sonra çekçek arabasına koydu. Kadınlardan biri dışarıda beklerken diğeri de iş yeri bahçesine girip çalınacak malzeme aradı.

Kağıt toplayıcısı kadınların iş yerinden malzeme çaldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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