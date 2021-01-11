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(Özel) Maltepe’de dakikalar içerisinde motosiklet hırsızlığı
Maltepe’de bir evin önünde park halinde duran motosiklet kimliği belirsiz iki kişi tarafından çalındı. Yaşanan hırsızlık olayı ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Asayiş 11.01.2021, 10:36
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Maltepe’de bir evin önünde park halinde duran motosiklet kimliği belirsiz iki kişi tarafından çalındı. Yaşanan hırsızlık olayı ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz gece İstanbul’un Maltepe ilçesine bağlı Fındıklı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, olay yerine motor ile gelen iki kişi bir binanın önünde park halinde duran motosikletin önünde durdu. Çevreyi kontrol ettikten sonra kimsenin olmadığından emin olan ikili çalacakları motosiklete doğru yöneldi. Şahıslardan biri motorun kilidini kırdıktan sonra sürüyerek çalıştırıp olay yerinden uzaklaşırken, diğer şahıs ise geldikleri motora binerek kaçmaya başladı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir apartmana ait olan güvenlik kamerasına yansıdı.Sabah motorunun yerinde olmadığını gören sürücü ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Öte yandan, polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.
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