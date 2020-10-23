(Özel) Lüks otomobilin alev topuna döndüğü anlar kamerada
KARTAL SAHİL YOLUNDA PARK HALİNDE OLAN LÜKS OTOMOBİL BİR ANDA ALEVLERE TESLİM OLDU. MOTORUNDAN PATLAMA SESLERİNİ GELDİĞİ VE ADETA ALEV TOPUNA DÖNEN OTOMOBİLDEKİ YANGIN İTFAİYENİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ. O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.
Kartal sahil yolunda park halinde olan lüks otomobil bir anda alevlere teslim oldu. Motorundan patlama seslerini geldiği ve adeta alev topuna dönen otomobildeki yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Kartal sahil yolunda saat 20.45 sıralarında yaşandı. Muhsin Can Öztürk’e ait olduğu öğrenilen 34 CJF 083 plakalı BMW marka otomobil, park halinde iken bir anda alevlere teslim oldu. Alev topuna dönen otomobilin motorundan ara ara gelen patlama sesleri ise çevredekilerde paniğe neden oldu. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, alev topuna dönen lüks otomobile müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen otomobil daha sonra çekici yardımıyla bulunduğu yerden alındı.
Yangına tanık olan Emrah Akdeniz, “Sahilde oturuyordum. Motosikletle olay yerine geldim. Bir patlama sesi duyuldu. Patlama sesinden sonra araç tamamen yanmış vaziyetteydi. 15, 20 dakika sonra da itfaiye geldi. Söndürdüler, böyle oldu olay. Şu an bildiğim kadarıyla park halindeydi araç sahibi dışarıdaydı yani büyük ihtimalle ölüm yaralanma yok” dedi.
Öte yandan, lüks otomobilin adeta alev topuna döndüğü anla cep telefonu kamerasına yansıdı.
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