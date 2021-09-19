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(Özel) Levent’te geri manevra yapan araç hastaneden çıkan kadına çarptı

İstanbul Levent’te ters yöne geri manevra yapan otomobil, hastaneden çıkarak yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Kazada kafasını yere vurarak ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 19.09.2021, 10:03
(Özel) Levent’te geri manevra yapan araç hastaneden çıkan kadına çarptı

İstanbul Levent’te ters yöne geri manevra yapan otomobil, hastaneden çıkarak yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Kazada kafasını yere vurarak ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Beşiktaş Levent’te saat 09.00 sıralarında yaşanan kazada Zeynep Beşiktaş, hastaneden çıkarak yolun karşısına geçmek istedi. O esnada Oktay U. idaresindeki 34 CGK 754 plakalı otomobil, geri manevra yaparken yolun karşısına geçmeye çalışan kadını fark etmeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın kafasını yere vurarak ağır yaralandı. Sürücü ve çevredeki vatandaşlar hemen yaralı kadının yardımına koştu. Vatandaşların ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin ilk olarak ara sokaktan trafiğe çıkmaya çalıştığı, daha sonra da geri geri geldiği sırada kadına çarptığı görülüyor.

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