(Özel) Kurallara uymayan genç kazaya yol açtı: 2 yaralı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde yasak olmasına rağmen sola dönen genç karşıdan gelen Yol Süpürme Kamyonu’na çarptı. Kaza sonucunda 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara’nın Çankaya ilçesi Cemal Gürsel Caddesi, Kutlugün Caddesi dönüşünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 DC 0500 plakalı Ford marka aracıyla Cemal Gürsel caddesi Kutlugün Caddesine yasak olmasına rağmen sola dönen genç, karşıdan gelen 34 LE 6309 plakalı Mercedes marka Yol Süpürme Kamyonu ile çarpıştı. Trafik işaretçisine uymayan genç ve yanındaki yolcu hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine getirilen çekici trafik akışını sağlamak amacıyla hızlı bir şekilde kullanılamaz hale gelen arabanın enkazını kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.