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(Özel) Koyunun motosikletle yolculuğu kamerada

Şanlıurfa’da iki kişinin aralarına aldıkları koyunu motosikletle götürmeleri kameralara yansıdı.

Asayiş 27.05.2021, 12:04
(Özel) Koyunun motosikletle yolculuğu kamerada

Şanlıurfa’da iki kişinin aralarına aldıkları koyunu motosikletle götürmeleri kameralara yansıdı.

Şanlıurfa’da kameralara ilginç bir görüntü yansıdı. Trafikte ilerleyen bir motosikletteki iki kişi aralarına aldıkları koyunla birlikte yolculuk etti. Trafiğin en işlek olduğu Haliliye ilçesine bağlı Cumhuriyet Caddesi’nde ilerleyen motosiklet daha sonra gözden kayboldu.
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