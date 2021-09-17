(Özel) Köpek otelindeki ölüm savcılığa taşındı

Sarıyer’de bir hayvan oteline bırakılan Puffy isimli küçük köpeğin büyük bir köpeğin saldırısı sonucu ölmesi savcılığa taşındı. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansırken, köpeğin sahibi olayda çalışanların ihmali olduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Olay, 18 Temmuz tarihinde Sarıyer’de bir hayvan otelinde meydana geldi. İddialara göre Beliz Naz Özışıkçılar, yurt dışı seyahatine gitmeden önce Puffy isimli köpeğini bir hayvan oteline bıraktı. Otelde konaklayan Amerikan cinsi büyük ırk Staffordshire cinsi köpek, Pomerian cinsi Puffy’e saldırdı. Otel çalışanının gözlerinin önünde yaşanmasına karşın müdahale etmediği olayda Puffy hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından Özışıkçılar, avukatı Yasemin Babayiğit aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Dilekçede müşteki Özışıkçılar’ın Kurban Bayramı tatili için ilk defa Puffy’i emanet edecek bir yer bulamadığı ve hayvan otelinin sahibi Neva D.T. ile iletişime geçtiği belirtilerek, seyahat öncesinde Puffy’i eşyaları ile birlikte otele bıraktığı anlatıldı.

Öldükten sonra veterinere götürdüğü anlatıldı

Müşteki Özışıkçılar’ın yurt dışında olduğu sırada bilinmeyen bir numaradan arandığının anlatıldığı dilekçede, arayan kişinin kendisine Puffy’nin öldüğünü söylediği belirtildi. Otelde çalışan bir kadının saldırıyı görmesine karşın durdurmadığının anlatıldığı dilekçede, işletmecinin öncesinde otele en fazla 12 köpek alınabileceğini söylediği ancak otelde 22 köpeğin kaldığı kaydedildi. Dilekçede saldırı sonrasında Puffy’inin olay yerinde öldüğü ve veteriner hekime ölmüş bir şekilde götürüldüğü belirtildi. Suç duyurusu dilekçesinde, otel sahibi Neva D.T. ile otel çalışanının ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan 1 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Öte yandan Puffy’e saldırı anı, pet otelin güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı. Görüntülerde Staffordshire cinsi büyük ırk köpeğin Puffy’e saldırdığı, otel çalışanının saldırı anında müdahale etmediği ve sonrasında Puffy’nin bir süre yerde yattığı görülüyor.