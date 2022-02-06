(Özel) Kız arkadaşının yanında dehşeti yaşadı

Zeytinburnu’nda kız arkadaşıyla birlikte yürüyen genç, arkasından gelen 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Defalarca bıçaklanan genç kanlar içinde yere yığılırken, dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, önceki gün 02.00 sıralarında Yeşiltepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, yanında kız arkadaşıyla yürüyen gencin peşine 2 şüpheli takıldı. Şüpheliler gence laf atarak durmasını söyledi. Şüphelilerin geldiğini gören genç duraksarken yanında bulunan kız arkadaşı olay yerinden uzaklaştı. Belindeki bıçakları çıkartan şüpheliler, gencin üzerine saldırarak defalarca bıçakladı. Bıçaklanan genç kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliler koşarak uzaklaştı.

Hayati tehlikeyi atlattı

Bir süre yerde yattıktan sonra ayağa kalkan yaralı gencin yardımına arkadaşları koştu. Yaralı genç, bir sokak ileride tekrar yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı gencin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken, hastanede tedavisi sürüyor.

Bıçaklı saldırı kamerada

Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri, çevrede bulunan görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

“Sarhoş galiba diye düşündüm”

Gece seslere uyandığını söyleyen mahalle sakini Ahmet Merkit, “Gece yarılarıydı bir ses oldu. Her zaman oluyor genelde. Burada merdivenlerde falan oturanlar oluyor. Biz kaale almadık. Biraz konuşma uzayınca bir bakalım dedik. Yerde bir yatan vardı. Sarhoş galiba diye düşündüm. Arkadaşları ayıltmaya çalışıyor zannettim. Ondan sonra baktım durum ciddi” dedi.

“Kalbinden, elinden, kafasından darbeler almış”

Polise haber verdiğini söyleyen Merkit, “Başka arkadaşlar da aramış. Polis geldi. Arkasından da ambulans geldi. Alıp götürdüler. Sonra bir araştırma yaptılar. 58. Bulvar’da bıçaklanmış. Kalbinden, elinden, kafasından darbeler almış. Orada 3-4 arkadaşlardı. Polis sorguladı. Yaralıya polis adını sordu. Tam konuşamıyordu ama Recep diye cevap verdi” şeklinde konuştu.