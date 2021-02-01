(Özel) Kısıtlamayı delip otomobil ile otobüs durağına daldı, yaralı arkadaşlarını bırakarak kaçtı

Bursa’da kısıtlama saatinde buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil otobüs durağına girdi. Araçta bulunan 2 kişi yaralanırken, araç sürücüsü yaralı arkadaşlarını olay yerinde bırakarak kaçtı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Geçit Caddesi’nde kısıtlama saatinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudanya istikametinden şehir merkezine seyir halinde olan 34 KV 9654 plakalı aracın sürücüsü Gökhan S., buzlanma sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan otobüs durağına daldı. Yan yatan araçta bulunan Gökhan S., Erkay B. ve Muhammet T. yaralanırken, çevredekilerin yardımı ile araçtan çıkarıldılar. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada hafif yaralı olan sürücü Gökhan S., yaralı arkadaşlarını olay yerinde bırakarak kaza yerini terk etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Erkay B. ile Muhammet T.’yi Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralı 2 arkadaş, sürücü Gökhan S.’nin neden kaçtığını bilmediklerini polise ifade etti. Öte yandan, kısıtlamanın olması ve otobüs durağının boş olması, olası bir facianın önüne geçti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.