banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
'SMA hastası çocuklarımızın tedavisi ile ilgili her türlü tedbiri alıyoruz'
'SMA hastası çocuklarımızın tedavisi ile ilgili her türlü tedbiri alıyoruz'
İstanbul'da beklenen yağış gece boyunca devam etti
İstanbul'da beklenen yağış gece boyunca devam etti
WhatsApp kullanıcıları Telegram'a geçmeye başladı
WhatsApp kullanıcıları Telegram'a geçmeye başladı

(Özel) Kısıtlamada mahalleyi birbirine kattı, polislere çaydanlıkla direndi

Bursa’da geçtiğimiz yıl evinin önündeki doğalgaz borusunu keserek, mahalleyi havaya uçurmak isteyen kadın, yine mahalleyi birbirine kattı. Mahalle sakinleri ile kavga eden kadın, olay yerine gelen polis ekiplerine elindeki çaydanlık ile direnerek, polisleri ölümle tehdit etti.

Asayiş 10.01.2021, 09:48
2
(Özel) Kısıtlamada mahalleyi birbirine kattı, polislere çaydanlıkla direndi

Bursa’da geçtiğimiz yıl evinin önündeki doğalgaz borusunu keserek, mahalleyi havaya uçurmak isteyen kadın, yine mahalleyi birbirine kattı. Mahalle sakinleri ile kavga eden kadın, olay yerine gelen polis ekiplerine elindeki çaydanlık ile direnerek, polisleri ölümle tehdit etti.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İvazpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akgül Y. (41) ile mahalle sakinleri arasında gürültü sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Akgül Y., sokaktan topladığı taşları vatandaşların evlerine fırlatıp küfürler etmeye başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Elindeki çaydanlık ile polis ekiplerine direndi

Olay yerine gelen polis ekipleri, vatandaşların şikayetçi olması üzerine Akgül Y.’yi kadın polis eşliğinde gözaltına almak istedi. Ancak Akgül Y., eline aldığı çaydanlık ile polis ekiplerine direnerek, küfür ve hakaretlerini sürdürdü. Akgül Y., kendisini gözaltına almak isteyen ekiplere, "Kimi gözaltına alacaksın. Çarşıdan gömlek mi alıyorsun" diye tepki gösterdi. Polis ekiplerinin sabırlı bekleyişi ve Akgül Y.’yi defalarca uyarması ise dikkat çekti.

Doğalgaz borusunu keserek, mahalleyi havaya uçurmak istemişti

Öte yandan Akgül Y. geçtiğimiz yıl mahalle sakinleri ile kavga ettikten sonra, kapısının önündeki doğalgaz borusunu keserek, elindeki sigara ile mahalleyi havaya uçurmak istemişti. Bölgeye gelen Bursagaz ekipleri, doğalgaz hattını kapatarak, olası bir facianın önüne geçmişti. Yaklaşık 1 saat boyunca ekiplere direnen Akgül Y., yine doğalgaz borusunu patlatarak, mahalleyi havaya uçurmak ile tehdit etti.

Polisi ölümle tehdit ederek ’seni yaşatmam’ dedi

Akgül Y., elindeki çaydanlığın, polis ekiplerinin başarılı hareketiyle ele geçirilmesiyle gözaltına alındı. Ekip aracına götürülen Akgül Y., resmi ekip aracını da tekmeledi. Bu sırada kelepçelenen Akgül Y., kendisini gözaltına alan polislere, "Sizinle görüşeceğiz, öldürürüm yaşatmam sizi, ben cezaevinde memuru yaktım siz kimsiniz" dedi. Gözaltına alınan Akgül Y., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Yorumlar (0)
banner429
banner422
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 16 34
2. Galatasaray 17 33
3. Fenerbahçe 16 32
4. Gaziantep FK 17 31
5. Alanyaspor 17 30
6. Hatayspor 16 27
7. Trabzonspor 17 26
8. Antalyaspor 18 24
9. Konyaspor 16 22
10. Sivasspor 17 22
11. Karagümrük 16 21
12. Malatyaspor 17 21
13. Rizespor 16 20
14. Göztepe 17 19
15. Başakşehir 16 19
16. Kasımpaşa 16 19
17. Gençlerbirliği 17 19
18. Kayserispor 17 16
19. Ankaragücü 16 15
20. Denizlispor 16 13
21. Erzurumspor 17 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Adanaspor 16 18
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 16 30
7. Granada 17 24
8. Celta de Vigo 18 23
9. Athletic Bilbao 18 21
10. Cádiz 17 20
11. Real Betis 17 20
12. Eibar 17 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Valencia 17 16
18. Elche 15 16
19. Osasuna 17 15
20. Huesca 17 12