(Özel) Kısıtlama saatinde boş yolda birbirlerine girdiler: 2 yaralı

Antalya’da kısıtlama saatinde boş yolda bir otomobil ve iki motosikletin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Çarpmanın etsisiyle yola savrulan kasksız motosiklet sürücülerinden biri ve motosiklette yolcu olarak bulunan bir kişi ölümden öndü.

Kaza, saat 20.40’da Muratpaşa ilçesi Yenigün mahallesi 1056 sokak ile 1064 sokak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1064 sokak istikameti yönüne gelen Kemal Efe K. idaresindeki 07 AJR 859 plakalı Renault marka otomobil, 1056 sokaktan gelen Fahri N. idaresindeki 07 AOB 56 plakalı su taşıyan motosikletli kuryeye çarptı. 1056 sokaktan otomobilin geldiği yöne giden Muhammet Ö. idaresindeki 07 VE 263 plakalı motosikletli kurye de kaza yapan otomobile çarptı.

Kazada 07 AOB 56 plakalı motosiklet sürücüsü Fahri N. kazadan yara almadan kurtulurken, motosikletin arkasında bulunan Kaan P. ile diğer motosiklet sürücüsü Muhammet Ö. yaralandı. Kazayı gören mahalle halkı 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin yaralılara ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla birlikte hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan trafik polislerinin yaptığı alkol muayenesinde ise otomobil sürücüsü Kemal Efe K.’nin 56 promil alkollü olduğu belirlendi. Otomobil sürücüsünün ehliyetine el okunulurken, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.