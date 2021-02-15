(Özel) Kazdağları’nda kar 2 metreye ulaştı

Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçelerinin yükseklerinde etkili olan kar yağışı Kazdağları Hanlar Mevkiinde 2 metreye ulaştı. Bölgede bulunan dağ evlerinde bulunan yaklaşık 30 kişi ile kara yolu bağlantısı kesildi. Edremit Belediyesi ve Karayolları ekipleri dağ evleri ile bağlantıyı açmak için yoğun bir çalışma içinde.

Edinilen bilgiye göre, Kazdağlarında Cumartesi gecesi başlayan ve şiddetini giderek artıran kar yağışı ve poyraz fırtınası tipiye neden oluyor. Balıkesir Edremit, Çanakkale Yenice Karayolu ekiplerin tüm çalışmalarına rağmen trafiğe kapandı. Edremit Hacıarslanlar Kırsal Mahallesi çıkışında Jandarma ekipleri görevli araçlar dışında yola kimseyi sokmuyor ve geri gönderiyor. Hanlar mevkiinde kar yüksekliğinin 2 metreye yaklaştığı öğrenilirken kar küreme ve greyderlerin yetersiz kalması nedeniyle Edremit Belediyesine ait ağır iş makinaları da bölgeye sevk edildi. Ekipler ağır iş makineleri desteğinde yolu tekrar açarak Hanlar Dağ Evlerinde bulunan 30 kişiye yardım malzemeleri ulaştırmaya çalışıyor.

Celal Olay “Yukarıda kar bir buçuk, iki metre. Daha da yükseliyor. Edremit Belediyesi çalışıyor. Orada mahsur kalanları kurtarmaya çalışıyor. Onlar da çok zorlanıyor. 10 dakikalık yolu 4 saatte gidiyorlar. Yukarıda hiç yoksa 30-40 kişi var mahsur durumda. Belediye ekipleri onların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor. Şu anda durum çok vahim” dedi.

Bölgede yol açma çalışmalarında Edremit Belediyesine ait 2 ağır iş makinası, 1 grayder, 1 arazi arazi aracı ve Karayolları’na ait kar kürüme ve tuzlama aracı görev alıyor. Ekiplerin akşam saatlerinde dağ evlerine ulaşması bekleniyor.