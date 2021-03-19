(ÖZEL) Kayıp oğlunu teşhis etmek için morg önüne gelen annenin zor anları

Antalya’nın Kemer ilçesinde bulunan erkek cesedinin 8 gündür kayıp olan oğlu Ramazan Özkan’a ait olabileceği ihtimali üzerine annesi teşhis için Adli Tıp Kurumu morguna çağrıldı. Fenalık geçiren gözü yaşlı anne yapılan incelemede oğlunu teşhis edemezken feryatları yürekleri dağladı.

Bugün saat 13.00 sıralarında Kemer ilçesi Kiriş Koyu açıklarında ceset gören vatandaşlar, durumu Kemer Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, cesedi alarak Kemer Marina’ya getirdi. Bölgeye, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, önce Kemer İlçe Devlet Hastanesi’ne ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Cesedin 8 gün önce Düden Park’ta kaybolan Ramazan Özkan’a ait olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, teşhis için aileden yardım istedi. Oğlunu teşhis etmek için yakınları ile birlikte morgun önüne gelen acılı anne Sabihan Özkan, uzun süre içeri giremedi. Fenalık geçiren anneye yakınları yardım etti. Gözü yaşlı annenin, “Gözümün bir tanesi gitti. Yüreğim yandı. Ben bittim. Sen hayvanların ile mutluydun. Oğlum nereye gittin? Benim çocuğumun kime ne zararı oldu. Ramazan’ım yaktın beni. Canımın içi oğlum. Daha benim çocuğum gençti. Kime ne zararı oldu. Evladımın başını yediler. Peşlerini bırakmayacağım” demesi yürekleri dağladı.

Bir süre sonra içeri giren anne oğlunu teşhis edemedi. Cesedin Ramazan Özkan’a ait olup olmadığı yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak.