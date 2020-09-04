banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Anne kokusu bebeklerin korkmasını engelliyor
Anne kokusu bebeklerin korkmasını engelliyor
Miniatürk Parkı’ndaki stant alanları kiraya verilecek
Miniatürk Parkı’ndaki stant alanları kiraya verilecek
Liseye yerleşemeyen öğrencilere yeni hak tanınacak
Liseye yerleşemeyen öğrencilere yeni hak tanınacak
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?

(Özel) Kayınpederi tarafından öldürülen damadın cenazesi toprağa verildi

SULTANBEYLİ'DE KAYINPEDERİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN ŞAHSIN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ.

Asayiş 04.09.2020, 11:22
2
(Özel) Kayınpederi tarafından öldürülen damadın cenazesi toprağa verildi

Sultanbeyli’de kayınpederi tarafından öldürülen şahsın cenazesi toprağa verildi. Damadın ailesi kumpas kurulduğunu iddia ederken, hayatını kaybeden şahsın vurulduktan sonraki görüntüleri ortaya çıktı.

Fırat Abacan, evden ayrılan eşi ile konuşmak için Mehmet Akif Mahallesi Eğim Sokak’ta oturan kayınpederi Ayhan B.’nin evine gitti. Burada damat ile kayınpeder arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ayhan B., damadına silahla ateş etti. Kurşunların hedefi olan Fırat Abacan hayatını kaybetti. Kayınpederi tarafından vurularak ölen Fırat Abacan, kılınan cenaze namazının ardından memleketi Siirt’te toprağa verildi.

Vücuduna 21 kurşun isabet etti

Kayınpederi tarafından tabanca ile vurularak öldürülen Fırat Abacan’ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonu kamerası ile çekilen görüntüde polis ve 112 sağlık ekiplerinin yaralı Fırat Abacan’ı araçtan çıkardıkları görülüyor. Aile yakınları Fırat Abaca’nın vücuduna 21 kurşun isabet ettiğini iddia etti.

Aileden kumpas kuruldu iddiası

Fırat Abaca’nın dayısı Salih Deniz, “Boşanma protokolü imzası için bulunduğu evinin bir alt sokağına çağırılıp pusuya düşürüldü. Çocuk hem ailesine, hem eşine, hem dostuna hem arkadaşlarına işinde gücünde olan temiz bir çocuktu. Allah gani gani rahmet eylesin. Biz bu olayda Fırat’ın hiçbir suçunun olmadığını düşünüyoruz. Fırat’ın silahla bir olayla alakası yok. Fırat’ın silah taşıdığı da yok, yani öyle bir ispatı yok. Gelsinler ispat etsinler ama tek bildiğimiz şey Fırat pusuya düşürüldü. Fırat’ı çağırdılar ailesiyle barıştırmak için, orada kıydılar canına” şeklinde konuştu.

Fırat Abacan’nın yakını Nihat Akyıldız ise, ”En son avukatını oraya gitmeden yarım saat önce arayıp, ’Boşanma protokolü imzalamak için beni çağırıyorlar’ dedi ve oraya gitti. Ondan sonra avukat haber alamayınca kayınpederini arıyor. Kayınpederi avukatına küfür edip, hakaretler edip telefonu yüzüne kapatıyor. Sonra bizlere haber verdi, bize hastanede olduğunu söylediler. Ama karalama olduğu zaman, işte böyle gencecik bir insanı karalayıp, ailesinden mağdur edip çocuklarından koparmak için böyle bir iftirayla bir insanın canına neden olabiliyorlar. Acımız büyük. Rabbim kimseye böyle bir acı yaşatmasın” dedi.

Yorumlar (0)
banner378
26°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 04 Eylül 2020
İmsak 04:58
Güneş 06:27
Öğle 13:08
İkindi 16:46
Akşam 19:39
Yatsı 21:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25