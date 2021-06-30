banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Türkiye, Sezgin Baran Korkmaz’ı Avusturya’dan istedi
Türkiye, Sezgin Baran Korkmaz’ı Avusturya’dan istedi
6 ayda 42 polis intihar etti!
6 ayda 42 polis intihar etti!
LGS kapsamında merkezi sınav sonuçları açıklandı
LGS kapsamında merkezi sınav sonuçları açıklandı
Komedyen Atalay Demirci'nin cezası istinaftan geçti
Komedyen Atalay Demirci'nin cezası istinaftan geçti

(ÖZEL) Kasımpaşa sahilinde erkek cesedi bulundu

Kasımpaşa sahilinde bir tekne kaptanının su yüzeyinde fark ettiği erkek cesedi, deniz polisi tarafından çıkartılarak Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Asayiş 30.06.2021, 08:14
(ÖZEL) Kasımpaşa sahilinde erkek cesedi bulundu

Kasımpaşa sahilinde bir tekne kaptanının su yüzeyinde fark ettiği erkek cesedi, deniz polisi tarafından çıkartılarak Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Olay, saat 18:30 sıralarında Kasımpaşa sahili vapur iskelesi civarında yaşandı. Alınan bilgiye göre, tekne kaptanı Hasan Mutlu denizde teknesiyle seyir halindeyken su yüzeyinde cansız şekilde duran bir kişiye rastladı. Durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Deniz polisleri ve dalgıçların müdahalesiyle denizdeki şahıs, Kasımpaşa İskelesi’ne çıkartıldı. Denizden çıkartılarak tabuta koyulan kişinin cansız bedeni kimlik tespiti için Adli Tıp Morguna götürüldü.

Yapılan kontroller sonucunda şahsın 48 yaşındaki Kemal Şahin olduğu öğrenilirken, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ise olaya ilişkin inceleme başlattı.
banner486
Yorumlar (0)
28°
açık
banner493