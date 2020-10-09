(Özel) Kasasında metrelerce yükseklikteki çuvallarla ilerleyen kamyon kamerada
ÜMRANİYE’DE KASASINDA METRELERCE YÜKSEKLİKTE ÇUVALLAR BULUNAN KAMYON GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ. KAMYONUN KASASINDAN SARKAN İÇİ DOLU ÇUVALLARIN ŞANS ESERİ YOLA DEVRİLMEMESİ OLASI BİR FACİAYI ÖNLEDİ.
Ümraniye’de kasasında metrelerce yükseklikte çuvallar bulunan kamyon görenleri şaşkına çevirdi. Kamyonun kasasından sarkan içi dolu çuvalların şans eseri yola devrilmemesi olası bir faciayı önledi. Kasasında metrelerce yükseklikteki çuvallarla ilerleyen kamyon vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ümraniye’de seyir halinde olan bir kamyon, kasasındaki yüklerle görenleri şaşkına çevirdi. Kamyonun kasasına yüklenen çuvalların metrelerce yüksekliğe ulaştığı ve kasadan sarktığı görüldü. Güvenlik önlemi almadan metrelerce yükseklikteki çuval yükü ile yola çıkan kamyon sürücüsü bu sorumsuz hareketi ile pes dedirtti. Kamyon kasasından sarkan çuvalların şans eseri yola devrilmemesi trafikte olası bir faciayı önlemiş oldu.
Kamyonun, kasasındaki metrelerce yükseklikte çuvalların yola sarkarak ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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