banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Çeyrek altın 800 liraya dayandı!
Çeyrek altın 800 liraya dayandı!
Dolar-Euro ne kadar?
Dolar-Euro ne kadar?
Halı ihracatında yeni rekor
Halı ihracatında yeni rekor
‘Çarpışma' dizisine dava
‘Çarpışma' dizisine dava

(Özel) Kasasında metrelerce yükseklikteki çuvallarla ilerleyen kamyon kamerada

ÜMRANİYE’DE KASASINDA METRELERCE YÜKSEKLİKTE ÇUVALLAR BULUNAN KAMYON GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ. KAMYONUN KASASINDAN SARKAN İÇİ DOLU ÇUVALLARIN ŞANS ESERİ YOLA DEVRİLMEMESİ OLASI BİR FACİAYI ÖNLEDİ.

Asayiş 09.10.2020, 09:13
2
(Özel) Kasasında metrelerce yükseklikteki çuvallarla ilerleyen kamyon kamerada

Ümraniye’de kasasında metrelerce yükseklikte çuvallar bulunan kamyon görenleri şaşkına çevirdi. Kamyonun kasasından sarkan içi dolu çuvalların şans eseri yola devrilmemesi olası bir faciayı önledi. Kasasında metrelerce yükseklikteki çuvallarla ilerleyen kamyon vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ümraniye’de seyir halinde olan bir kamyon, kasasındaki yüklerle görenleri şaşkına çevirdi. Kamyonun kasasına yüklenen çuvalların metrelerce yüksekliğe ulaştığı ve kasadan sarktığı görüldü. Güvenlik önlemi almadan metrelerce yükseklikteki çuval yükü ile yola çıkan kamyon sürücüsü bu sorumsuz hareketi ile pes dedirtti. Kamyon kasasından sarkan çuvalların şans eseri yola devrilmemesi trafikte olası bir faciayı önlemiş oldu.

Kamyonun, kasasındaki metrelerce yükseklikte çuvalların yola sarkarak ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
17°
az bulutlu
Namaz Vakti 09 Ekim 2020
İmsak 05:38
Güneş 07:02
Öğle 12:56
İkindi 16:06
Akşam 18:41
Yatsı 20:00
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2