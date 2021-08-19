banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Nusret hakkında olay iddialar! 5 çalışanı dava açtı
Nusret hakkında olay iddialar! 5 çalışanı dava açtı
Protein tozunda yatan tehlike!
Protein tozunda yatan tehlike!
Bitcoin'de işler tersine döndü!
Bitcoin'de işler tersine döndü!
Dolar, euro ve altında son durum ne?
Dolar, euro ve altında son durum ne?

(Özel) Kartal’da silahların patladığı asker uğurlaması kamerada

Kartal’da asker uğurlaması yapan araç konvoyu sokak arasında havaya ateş attı. Mahalleliyi tedirgin eden o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Asayiş 19.08.2021, 11:08
(Özel) Kartal’da silahların patladığı asker uğurlaması kamerada

Kartal’da asker uğurlaması yapan araç konvoyu sokak arasında havaya ateş attı. Mahalleliyi tedirgin eden o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kartal’da asker uğurlaması yaptığı öğrenilen bir grup, araç konvoyuyla sokak aralarında havaya ateş açarak tur attı. Çevresinde apartmanların olduğu dar sokaklarda havaya ateş açan grup, mahalleliyi tedirgin etti. Silah seslerinin duyulduğu asker uğurlaması vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yorumlar (0)
31°
açık