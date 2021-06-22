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(Özel) Kartal’da elektrikli scooter kazası: 1 yaralı

Kartal Sahil’de Martı isimli elektrikli scooter süren bir kadın, karşısına bir yayanın çıkmasıyla panikledi. Panikleyerek ani manevra yapan kadın elektrikli scooterdan düşerek yaralandı. Yaralı kadın olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 22.06.2021, 09:30
(Özel) Kartal’da elektrikli scooter kazası: 1 yaralı

Kartal Sahil’de Martı isimli elektrikli scooter süren bir kadın, karşısına bir yayanın çıkmasıyla panikledi. Panikleyerek ani manevra yapan kadın elektrikli scooterdan düşerek yaralandı. Yaralı kadın olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay geçtiğimiz günlerde, öğlen saatlerinde Kartal Sahili’nde yaşandı. Sahil şeridinde Martı isimli elektrikli scooter süren bir kadın vatandaş, karşısına aniden bir yayanın çıkmasıyla panikleyerek ani manevra yaptı. Manevranın etkisiyle sürüş hakimiyetini kaybeden kadın, elektrikli scooterdan düşerek yaralandı. Ayağı elektrikli scooterın altında kalan kadın acı içinde bağırırken olayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan kazayı gören bir görgü tanığı, “Kadın Martı’yla geliyordu, bir tane hanımefendi de yürüyüş yolunda yürüyordu. Onu görünce herhalde panik yaptı. Panik yapınca da düştü, ayağı Martı’nın altında kaldı” diye konuştu.
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