(Özel) Kartal’da asırlık ağaç iş yerinin çatısına devrildi

Kartal’da 100 yıllık ağaç bir iş yerinin çatısına devrildi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle caddede kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, olay yerine gelen ekipler uzun süren çalışmalar sonrası asırlık ağacı kaldırdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kartal Ankara Caddesi’nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarşı içerisinde 100 yıllık olduğu belirtilen ağaç bir iş yerinin çatısına devrildi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, uzun süren çalışmalar sonrası asırlık ağacı devrildiği yerden kaldırdı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çarşının boş olması olası bir faciayı önlerken, iş yerinin çatısında maddi hasar oluştu.

“Sesi duyunca dışarı çıktık”

Ağaç devrildiği esnada olay yerinde bulunan esnaf Oğuzcan Saraç, “100 yıllık olduğu söylenen bir ağaçtı. Neredeyse bu çarşı daha ortada yokken o vardı. Kökünden devrildi. Biz de ağacın devrilmesiyle birlikte oluşan sesi duyarak dışarı çıktık. Neyse ki yaralı yok” diye konuştu.