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(Özel) Karısını öldürdü, “karımı öldürdüm polisi arayın” diye bağırdı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde kıskançlık krizine giren itfaiye eri, çocuğunun gözleri önünde eşini boğarak öldürdü. Cinayet sonrası evinden dışarı çıkan zanlı, “Karımı öldürdüm polisi arayın” diye bağırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı.

Asayiş 28.09.2021, 10:58
(Özel) Karısını öldürdü, “karımı öldürdüm polisi arayın” diye bağırdı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde kıskançlık krizine giren itfaiye eri, çocuğunun gözleri önünde eşini boğarak öldürdü. Cinayet sonrası evinden dışarı çıkan zanlı, “Karımı öldürdüm polisi arayın” diye bağırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Orhangazi Mahallesi’nde bulunan bir sitede gerçekleşti. İddialara göre kıskançlık krizine giren itfaiye eri S.C., tartıştığı eşi M.C.’yi çocuğunun gözü önünde boğarak öldürdü. Cinayetin ardından evinden çıkan S.C. yaşadığı apartmanın önüne çıkarak etraftakilere “Eşimi öldürdüm polisi arayın” diye bağırdı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk incelemede kadının hayatını kaybettiğini tespit ederken gözü dönmüş zanlı ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

“Benim gibi bir adamı katil edeceksiniz”

Olaya ilişkin konuşan bir komşu ise "Sokaktaki hayvanları beslemek için dışarı çıktım. Etrafta kimse yoktu. O sırada birinci kattaki daireden bir çığlık sesi geldi. Döndüm baktım daireye doğru başka bir ses gelmedi. Ben ilk önce kadının çocuğunu düşürdüğünü sandım. Tabi farklı bir durum görmeyince ben evime çıktım. Benden sonra ise adam evinden dışarıya çıkarak ‘polis çağırın, karımı öldürdüm’ diye etrafa bağırmış. Kendilerini çok tanımadığımdan ötürü, olaylarına sık şahit olmadım sadece bir ay önce bir tartışmalarını duydum. Eşini öldüren adam cama çıkmıştı. Sanırım alkollü bir şekilde küfür ediyordu. Bağıra bağıra ‘benim gibi bir adamı katil edeceksiniz’, ‘elimi bir gün kana bulayacaksınız’ diyordu. Bu olayı duyunca adamın o konuşmaları aklıma geldi. Bu olay olduktan sonra da polis ekipleri gelip adamı ve çocuğunu alıp karakola götürdü" dedi.

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