banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bireysel kredilere getirilecek sınırlamalar neler?
Bireysel kredilere getirilecek sınırlamalar neler?
Pandemide servetini 6'ya katladı
Pandemide servetini 6'ya katladı
Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu
Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu
Türkiye'ye Afgan göçü artacak mı?
Türkiye'ye Afgan göçü artacak mı?

(Özel) - Kardeşinin yerini bilmeyen ağabeyi ayağından vurdular

Bursa’da, kardeşinin nerede olduğunu bilmediğini söyleyen ağabey, silahla ayağından vuruldu.

Asayiş 28.08.2021, 10:14
(Özel) - Kardeşinin yerini bilmeyen ağabeyi ayağından vurdular

Bursa’da, kardeşinin nerede olduğunu bilmediğini söyleyen ağabey, silahla ayağından vuruldu.

Olay, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Erikli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinde öyle paydosuna çıkan M.İ.’nin yanına eli silahlı iki kişi geldi. Şahıslar M.İ.’ye kardeşinin yerini sordu. M.İ, kardeşinin nerede olduğunu bilmediğini söyleyince, şüpheliler M.İ.’nin ayağına silahla bir el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Yaralı M.İ’yi yerde kanlar içinde gören arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan iki şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla alakalı tahkikat devam ederken, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yorumlar (0)
31°
açık