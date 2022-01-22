(Özel) Kar altında zamana karşı yarış

Türkiye’nin kayak merkezi Uludağ’da Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından yapılan çığ tatbikatı nefesleri kesti. Zamana karşı yarışın yapıldığı tatbikatta, tamamen kara gömülen bir kayakçı, dakikalar içerisinde bulunup kurtarıldı. O ânlar saniye saniye görüntülendi.

Özellikle son bir haftadır doğu illerinde artan çığ düşmesi vak’alarının ardından kar kalınlığının bir metreyi geçtiği Uludağ’da Bursa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Ankara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) JAK Timleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini arttırdı. 7/24 kesintisiz görev yapan 22 kişilik Uludağ JAK ekibi, her şarta karşı hazır olabilmek için bölgede sık sık tatbikat gerçekleştiriyor.

Geçtiğimiz gün 2. oteller bölgesinde yapılan çığ tatkibatı da nefesleri keserken; eğitimli timlerin işlerinde ne kadar uzman olduklarını bir kez daha gözler önüne serdi. Senaryo gereği çığ meydana gelen bölgede bir kayakçı kara gömüldü. Çığ altında kalan bir kişinin olduğu ihbarını alan ekipler kar motorları ile olay yerine kısa sürede ulaşarak bölgeyi bayraklarla çember altına aldı. Çığ sondalarıyla bölgede arama yapıldıktan sonra kar altında kalan vatandaşın kısa sürede yeri tespit edildi. Çığ altında kalan vatandaşı çıkaran ekipler ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak; kar motoru ile 112 sağlık ekiplerine teslim etti.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi Komutanı Astsubay Kıdemli Üstçavuş Çağdaş Akgün, “Yılın her döneminde bölgeye gelen tatilcilerin ve dağcıların, öncelikle Valilik makamı tarafından belirlenen kurallara riayet etmeleri ve izinsiz faaliyet icra etmemeleri gerekmektedir. Pistlerde veya sportif dağcılık faaliyeti için arazide bulunan vatandaşların muhtemel kazaen yaralanma, mahsur kalma ve kaybolma olaylarına karşı yapılan sporun türüne göre gerekli eğitimlerin alınmış olması, uygun teçhizat ve kıyafet kullanılması, ve bölge hakkında bilgi ve donanıma sahip olmaları gerekmektedir” dedi.