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(Özel) Kapalı görünen kahvede kumar oynayanlar, polise böyle yakalandı

ESENYURT’TA KAPALI GİBİ GÖRÜNEN VE DAHA ÖNCE MÜHÜRLENEN KAHVEHANENİN GİZLİ BÖLMESİNDE KUMAR OYNAYAN 8 KİŞİ, ESENYURT İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN İLGİNÇ BİR YÖNTEMLE TESPİT EDİLDİ. KAPIYI AÇMAYAN ŞAHISLARI BİNANIN ARKASINA DOLAŞARAK HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDAN TESPİT EDEN POLİS 8 KİŞİYE TOPLAM 25 BİN 200 LİRA CEZA YAZDI.

(Özel) Kapalı görünen kahvede kumar oynayanlar, polise böyle yakalandı

ESENYURT’TA KAPALI GİBİ GÖRÜNEN VE DAHA ÖNCE MÜHÜRLENEN KAHVEHANENİN GİZLİ BÖLMESİNDE KUMAR OYNAYAN 8 KİŞİ, ESENYURT İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN İLGİNÇ BİR YÖNTEMLE TESPİT EDİLDİ. KAPIYI AÇMAYAN ŞAHISLARI BİNANIN ARKASINA DOLAŞARAK HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDAN TESPİT EDEN POLİS 8 KİŞİYE TOPLAM 25 BİN 200 LİRA CEZA YAZDI.

24 Nisan 2020 Cuma 10:00
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(Özel) Kapalı görünen kahvede kumar oynayanlar, polise böyle yakalandı

Esenyurt’ta kapalı gibi görünen ve daha önce mühürlenen kahvehanenin gizli bölmesinde kumar oynayan 8 kişi, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri tarafından ilginç bir yöntemle tespit edildi. Kapıyı açmayan şahısları binanın arkasına dolaşarak havalandırma boşluğundan tespit eden polis 8 kişiye toplam 25 bin 200 lira ceza yazdı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında aralarında kahvehanelerinde oldu bazı iş yerlerinin geçici süreyle kapatılmasına karar verilmişti. Tedbir kapsamında Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri kurallara uymayan ve yasa dışı faaliyet gösteren iş yeri ve mekanlara denetimlerini sürdürdü. Ekipler, İstiklal Mahallesi’nde bir kıraathanenin yasağa rağmen açık olduğu ve içeride kumar oynatıldığı ihbarını aldı.

Kapalı gibi gösterip gizli bölmede kumar oynatıldı

Söz konusu kıraathaneye giden ekip, iş yerinin kapısını defalarca çaldı. Çağrılarına yanıt bulamayan polis iş yerinin arkasından dolaşarak havalandırma deliğinden içeriye bakıldığında içerideki kişilerin olduğu gördü. Polisin çağrısı ile kapı içeridekiler tarafından açıldı.

Toplam 25 bin 200 lira ceza, iş yeri sahibi gözaltında

O sırada kumarhanede bulunan 8 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefetten toplam 25 bin 200 lira ceza yazıldı. İş yeri sahibi Y.E. ise işlemleri yapılmak üzere gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Daha önce mühürlendiği ortaya çıktı

İhbar üzerine olay yerine çağrılan Esenyurt Belediyesi Zabıta ekipleri de iş yerinin daha önce mühürlendiğini ve mührün bozulduğunu tespit etti. Kıraathane faaliyetinden men edildi.

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