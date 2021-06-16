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(Özel) Kamyonetin kasasında taşınan mangaldaki kömürler az kalsın aracı kül ediyordu

Antalya’da kamyonetin kasasındaki köpüklerin üzerine mangaldan düşen sönmemiş kömürler yangına neden oldu. Sönmemiş közlerin bulunduğu mangalı açık kasa kamyonetinde taşıyan sürücü, az kalsın aracından oluyordu.

Asayiş 16.06.2021, 14:32
(Özel) Kamyonetin kasasında taşınan mangaldaki kömürler az kalsın aracı kül ediyordu

Antalya’da kamyonetin kasasındaki köpüklerin üzerine mangaldan düşen sönmemiş kömürler yangına neden oldu. Sönmemiş közlerin bulunduğu mangalı açık kasa kamyonetinde taşıyan sürücü, az kalsın aracından oluyordu.

Yangın, öğlen saatlerinde Serik ilçesi Belek turizm yolu üzerinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü seyir halindeyken 07 MAB 97 plakalı açık kasa kamyonetinden bir anda alevler yükselmeye başladı. Dikiz aynasından alevleri gören sürücü aracı durdurarak kendini dışarı attı. Çevredeki diğer sürücüler ve esnaflar kamyonetteki alevlere taşıdıkları su bidonlarıyla müdahalede bulundu. Yangın kısa sürede söndürülürken, sürücünün yakınları da panik yaşadı.

Yangının kamyonet kasasında taşınan mangaldaki sönmemiş kömürlerin köpüklerin üzerine düşmesi sonucu çıktığı öğrenildi.
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