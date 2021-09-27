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(Özel) Kahvaltı ettiği iki arkadaşını vurdu

Esenyurt’ta bir pastaneye kahvaltı yapmak için gelen arkadaşlar arasında tartışma çıktı. Yaşanan olay sonucunda silahını çeken şahıslardan biri, iki arkadaşını vurarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 27.09.2021, 10:06
(Özel) Kahvaltı ettiği iki arkadaşını vurdu

Esenyurt’ta bir pastaneye kahvaltı yapmak için gelen arkadaşlar arasında tartışma çıktı. Yaşanan olay sonucunda silahını çeken şahıslardan biri, iki arkadaşını vurarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saat 08.30 sıralarında Mehterçeşme Mahallesi’nde bulunan bir pastanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre pastaneye kahvaltı yapmak için gelen bir grup arkadaş arasında tartışma başladı. İlerleyen dakikalarda hararetlenen tartışmada şahıslardan biri silahına sarılarak Ö.V. ve S.Ö. isimli arkadaşını vurdu. Olay sonrasında silahlı saldırgan kayıplara karışırken çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

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