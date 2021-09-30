(Özel) Kağıthane’de yangında can pazarı: Mahsur kalanları itfaiye kurtardı

İstanbul Kağıthane’de cadde üzerindeki bir akaryakıt istasyonunun yanındaki apartmanda yangın çıktı. Elektrik kontağından çıkan yangında duman nedeniyle binada mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı.

Yangın, dün saat 14.30 sıralarında Kağıthane Sultan Selim Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bina içerisinde bulunan elektrik panosundan yangın çıktı. Bina sakinlerinden biri çocuğunu okuldan almak üzere hazırlandığı sırada merdiven boşluğundan yükselen dumanları gördü. Aynı zamanda kapı eşiğinden daire içerisine sızan dumanlardan ötürü panikleyen apartman sakini, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangının gerçekleştiği binanın bitişiğindeki akaryakıt istasyonunun olması paniğe neden oldu.

Binadaki yoğun duman dolayısıyla içeride mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Kurtarma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.