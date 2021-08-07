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(Özel) Kağıthane’de semt pazarında polisle şüpheli arasında nefes kesen kovalamaca

Kağıthane polisi ilçede 23 ekiple dar alan uygulaması gerçekleştirdi. Sokaklar tutulup yoldan geçenlerin tek tek arandığı uygulamada uyuşturucu satıldığı öğrenilen adreslere operasyon düzenlendi. Polisten kaçmaya çalışan bir şüphelinin kovalamaca sonucu yakalandığı anlar ise aksiyon sahnelerini aratmadı.

Asayiş 07.08.2021, 09:06
(Özel) Kağıthane’de semt pazarında polisle şüpheli arasında nefes kesen kovalamaca

Kağıthane polisi ilçede 23 ekiple dar alan uygulaması gerçekleştirdi. Sokaklar tutulup yoldan geçenlerin tek tek arandığı uygulamada uyuşturucu satıldığı öğrenilen adreslere operasyon düzenlendi. Polisten kaçmaya çalışan bir şüphelinin kovalamaca sonucu yakalandığı anlar ise aksiyon sahnelerini aratmadı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Telsizler Mahallesi’nde dar alan uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya 9 Önleyici Şube motorize ekibi, Devriye Ekipler Amirliğinden 10 ekip, 2 zırhlı ekibi, 1 asayiş ekibi ve 1 karakol ekibi katıldı. Mahallenin tüm sokakları ekiplerce tutuldu ve şüpheli görülen kişilerin GBT (Genel Bilgi Tarama) kontrolleri yapıldı.

Semt pazarında kovalamaca

Ekiplerin uygulama yaptığı esnada, sokaktan geçen bir kişi polisi görünce yolunu değiştirip kaçmaya başladı. Bunu fark eden polisler, kaçan şahsı yakalamak için peşinden koştu. O dakikalarda semt pazarında heyecan dolu bir kovalamaca yaşandı. Aksiyon sahnelerini aratmayan kovalamaca Kağıthane polisinin kaçmaya çalışan şahsı kıskıvrak yakalamasıyla sona erdi. Ekiplerin kaçmak isteyen yabancı uyruklu kişi üzerinde yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

5 şüpheli yakalandı

İki adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı yönünde ihbar alan ekipler bu yerlere operasyon düzenledi. Operasyonlarda evlerdeki 2 kişi gözaltına alındı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulama sonucu toplam 5 kişi gözaltına alındı.
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