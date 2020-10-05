(Özel) Kadıköy’de bekçiler ile vatandaşlar arasında arbede kameraya yansıdı
KADIKÖY’DE GECE SAATLERİNDE HAREKETLİ DAKİKALAR YAŞANDI. HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENDEN DOLAYI BİR KİŞİYİ GÖZALTINA ALMAK İSTEYEN ‘GECE KARTALLARI’ OLARAK BİLİNEN BEKÇİLERE İLE VATANDAŞLAR ARASINDAN ARBEDE YAŞANDI. O ANLAR KAMERAYA YANSIRKEN BEKÇİLER ŞAHISLARI BİBER GAZIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLEREK GÖZALTINA ALINDI.
Kadıköy’de gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir kişiyi gözaltına almak isteyen ‘Gece Kartalları’ olarak bilinen bekçilere ile vatandaşlar arasından arbede yaşandı. O anlar kameraya yansırken bekçiler şahısları biber gazıyla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Kadıköy, Caferağa Mahallesi, Güneşli Bahçe Sokak üzerinde görevlerini ifa ettikleri sırada bir kişiyi gözaltına almak isteyen bekçilere gözaltına alınan kişinin yakını olduğunu iddia eden kişiler tepki gösterdi. Bekçilere, gözaltına alınan kişi için “İşinde gücünde adam bırakın” diye seslenen kişi kendisini uzaklaştırmak isteyen bekçiye “Vursana vur” diyerek tepki gösterdikten sonra bekçiye saldırmaya çalıştı. Şahıslar bekçiler tarafından biber gazıyla etkisiz hale getirilerek ters kelepçeyle gözaltına alındı.
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