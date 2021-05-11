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(Özel)- Kadıköy’de akülü araba hırsızlığı kamerada

Kadıköy’de bir apartmana ait yangın merdivenine giriş yapan şüpheli şahıs, merdiven basamağında bulunan akülü arabayı çaldı. Şüpheli şahsın hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 11.05.2021, 10:03
(Özel)- Kadıköy’de akülü araba hırsızlığı kamerada

Kadıköy’de bir apartmana ait yangın merdivenine giriş yapan şüpheli şahıs, merdiven basamağında bulunan akülü arabayı çaldı. Şüpheli şahsın hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Kadıköy Göztepe Mahallesi’nde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen şahıs bir apartmana ait yangın merdivenine giriş yaptı. Yangın merdiveni içerisinde üst katlara çıkan şüpheli şahıs, apartman sakinlerinden bir vatandaşa ait akülü çocuk arabasını çalarak apartmandan çıkış yaptı. Sakin tavırlarıyla dikkat çeken şüpheli şahıs akülü arabayı sürüyerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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