(Özel) İzmir’de tsunamide hayatta kalmaya çalışan köpeğin o anları kameralara yansıdı

İzmir depremi sırasında oluşan tsunami dalgalarının arasında yaşama tutunmaya çalışan köpeğin o anları kameralara yansıdı.

İzmir’de 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Seferihisar’da tsunami de etkisini göstermiş, 1 kişi hayatını kaybetmişti. Diğer yandan, tsunaminin etkisinde kalan bir köpeğin suların içindeki kurtulma çabaları kameralara yansıdı.