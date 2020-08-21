(Özel) İstiklal Caddesi’nde itfaiyeden sansar operasyonu
İSTİKLAL CADDESİ’NDE KEDİNİN MAHSUR KALDIĞI İHBARINI ALAN İTFAİYE EKİPLERİ KISA SÜREDE OLAY YERİNE GELEREK KURTARMA OPERASYONU BAŞLATTI. EKİPLER, KEDİ KURTARMA DİYE GELDİKLERİ YERDE, SANSAR İLE KARŞILAŞIRKEN, VATANDAŞLAR O ANLARI FİLM İZLER GİBİ İZLEDİ.
İstiklal Caddesi’nde kedinin mahsur kaldığı ihbarını alan itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek kurtarma operasyonu başlattı. Ekipler, kedi kurtarma diye geldikleri yerde, sansar ile karşılaşırken, vatandaşlar o anları film izler gibi izledi.
Olay, dün öğle saatlerinde İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Galatasaray Lisesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar Galatasaray Lisesi önünde bulunan giriş kapısının üzerinde bir kedinin mahsur kaldığını gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi.
Kedi diye geldiler sansar çıktı
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç merdiveni ile kapının üst kısmına çıktı. Burada kedi arayan ekipler sansar ile karşılaştı. Sansarın yuvasının burada olduğunu fark eden itfaiye ekipleri daha sonra müdahale etmeden olay yerinden ayrıldı.
Vatandaşlar o anları film izler gibi izledi
İtfaiye ekiplerinin kedinin mahsur kaldığı ihbarını alarak olay yerine geldiklerin de sansar ile karşılaşmasını ise İstiklal Caddesi üzerinden geçen vatandaşlar film izler gibi izledi.
Öte yandan Galatasaray Lisesinin karşısında bulunan bir binanın balkonundaki turistlerin ise el ve kol işaretleri yaparak itfaiye ekiplerine yardımcı olduğu görüldü
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