(Özel) İstanbul’da yasağı delen işletmelere polis baskını kamerada
KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA YASAĞA RAĞMEN NARGİLE VEREN, KAĞIT OYUNU OYNATAN VE KURALLARA UYMAYAN İŞLETMELERE BASKIN YAPAN KAĞITHANE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI EKİPLER, 21 ŞAHSA “UMUMİ HIFZISIHHA KANUNUNA MUHALEFET” SUÇUNDAN İDARİ PARA CEZASI UYGULADI. BASKIN ANI İSE CEP TELEFONU KAMERALARINA YANSIDI.
Korona virüs tedbirleri kapsamında yasağa rağmen nargile veren, kağıt oyunu oynatan ve kurallara uymayan işletmelere baskın yapan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 21 şahsa “Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet” suçundan idari para cezası uyguladı. Baskın anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında denetimlere hız kesmeden devam eden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, dün akşam saatlerinde İlçe genelinde denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında polis ekipleri, Nurtepe Mahallesi başta olmak üzere birçok semtteki kıraathane, kahvehane, kafeterya, nargile kafe ve restoranlarda sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadığı, yasağa rağmen nargile verildiği ve kağıt oyunu oynatıldığı ihbarlarını aldı. İhbarları değerlendiren Kağıthane polisi, mekanlara baskın düzenledi. Baskın sonucunda nargile içerken, oyun oynarken yakalanan ve kurallara uyumayan 21 şahsa “Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet” suçundan idari para cezası uyguladı. İlçe genelinde 29 işletmenin denetlendiği uygulamalar ise kameralara yansıdı.
Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, denetimlere hız kesmeden devam edeceği öğrenildi.