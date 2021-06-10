(Özel) İstanbul’da suç makinesi şahıs drone ile yakalandı

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan kaydı olan bir şahsı drone destekli yapılan çalışma sonucunda havadan tespit ederek yakaladı. Şüphelinin yakalandığı o anlar kameralara yansırken, üzerinden tabanca çıkan şahıs gözaltına alındı.

Uyuşturucu ve ruhsatsız silahla mücadele kapsamında çalışma yapan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, önceki gün saat 18.00 sıralarında Tarlabaşı semtinde drone ile havadan asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında havadan çalışmalara devam eden polis ekipleri, bir şahsın şüpheli hareketler sergilediğini fark etti. Şahsı izlemeye alan Beyoğlu polisi, bir süre sonra araçla yanına gittikleri şahsı durdurdu.

Suç makinesi havadan yakalandı

Şahsın üst aramasını yapan ekipler, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Aramaların ardından Metin K. (20) gözaltına alındı. Emniyette “kasten yaralama”, “ateşli silahlar kanununa muhalefet”, “hırsızlık” ve “uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçlarından kaydı bulunan şahıs adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Drone destekli uygulama ise kameralara yansıdı.