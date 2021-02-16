(Özel) İstanbul’da minibüstekilerin dehşeti yaşadığı feci kaza kamerada

Maltepe’de sabah saatlerinde seyir halinde olan minibüse buzlanan yolda kayan bir otomobil çarptı. Minibüstekilerin çığlık atarak dehşeti yaşadığı maddi hasarlı kaza araç kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 08.15 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde 34 M 2333 plakalı minibüsle Maltepe-Zümrütevler seferini yapan Güven Aslan, şeridinde gitmeye başladı. Bir süre sonra karşı yönden 34 DGN 952 plakalı otomobille seyreden sürücü buzlanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracın kontrolden çıktığını gören minibüs sürücüsü Aslan, çarpışmamak için direksiyonu kaldırıma kırdı.

Minibüstekiler dehşeti yaşadı

Ancak kontrolden çıkan otomobil kayarak minibüse çarptı. Kaza sonucunda araçlarda maddi hasar meydana geldi. Minibüstekilerin çığlık atarak korktuğu feci kaza araç kamerasına yansıdı. Kazanın ardından sürücüler kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.