(Özel) İstanbul’da küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada
KÜÇÜK ÇOCUĞA KÖPEK SALDIRISI KAMERADA
Eyüpsultan Göktürk’te yolda yürüyen çocuk iki sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Saldırı anı kameralara yansırken, korkudan annesine sarılan çocuğun yaralandığı öğrenildi.
Eyüpsultan Göktürk Merkez Mahallesi Göktürk Caddesi üzerinde dün meydana gelen olayda, Gülşah G., oğlu Yusuf G. (9) ile birlikte yürüyüşe çıktı. Çocuk yürüdükten bir süre sonra yolda duran sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Saldırı sonucu küçük çocuk omzundan ve yüzünden yaralandı. Saldırını anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, çocuk yolda yürüyor. Kısa bir süre sonra köpekler saldırıyor. Çocuk yere düşüyor ve kalkıp annesine sarılıyor.
Olayın arından anne Gülşah G. çocuğunu hastaneye götürüp tedavi ettirdi. Saldırının olduğu yerdeki sokak köpeklerinin çiğ et ile beslendiğini iddia eden kadın, köpeklerin saldırganlıklarına çözüm bulunmasını istedi.
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