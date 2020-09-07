(Özel) İstanbul’da korkutan görünmez kaza kamerada
ŞİŞLİ’DE BİR AKARYAKIT İSTASYONUNDAN YAKIT ALAN SÜRÜCÜ, HAREKETE GEÇTİĞİ ESNADA YERE EĞİLEN ÇALIŞANIN BACAĞINI EZDİ. GÖRÜNMEZ KAZA KAMERALARA YANSIRKEN, HAFİF YARALANAN ÇALIŞAN HASTANEYE KALDIRILDI.
Şişli’de bir akaryakıt istasyonundan yakıt alan sürücü, harekete geçtiği esnada yere eğilen çalışanın bacağını ezdi. Görünmez kaza kameralara yansırken, hafif yaralanan çalışan hastaneye kaldırıldı.
Kaza, geçtiğimiz 2 Temmuz Perşembe günü saat 09.00 sıralarında Şişli Darülaceze Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, panelvan tipi araçla istasyona gelen sürücü yakıt almaya başladı. Yakıtını alan sürücü aracına bindikten sonra istasyondan ayrılmak için harekete geçti. O esnada yere eğilerek pompa sistemiyle uğraşan çalışan Serhat A, yere uzandı.
Araçla bacağının üzerinden geçti
Çalışanı göremeyen sürücü ise, aracıyla bacağından üzerinden geçti. Çalışanın bağırması üzerine kaza yaptığını anlayan sürücü aracı durdurarak indi. İstasyondaki çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çalışanı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.
Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.
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