(Özel) İstanbul’da kaçakçılık operasyonu: Köpük kutularından kaçak sigara fışkırdı

Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçak yollarla yurda sokulduktan sonra alkol ve sigara ticareti yapıldığını tespit ettikleri bir eve operasyon düzenledi. Baskın anları kameralara yansırken, aramalarda strafor köpük kutuları, koli ve plastik varil bidonların içerisine gizlenmiş çok sayıda bandrolsüz sigara, alkol, tütün ve sigara filtresi ele geçirildi. Ticareti yapan şahıs ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde bir süredir yaptığı çalışmalar sonucunda Reşitpaşa Mahallesi’nde bir evde kaçak sigara ve alkol satışı yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine hazırlıklarını tamamlayan polis ekipleri, geçtiğimiz Salı günü saat 20.30 sıralarında Tuncay Artun Caddesi üzerindeki eve baskın düzenledi. Eve giren polis ekipleri içeride yaptığı aramalarda strafor köpük kutuları, koli ve plastik varil bidonların içerisine gizlenmiş 200 paket bandrolsüz elektronik sigara filtresi, 45 paket bandrolsüz sarma tütün, 350 paket bandrolsüz sigara ve 85 adet bandrolsüz alkollü içki ele geçirdi.

Köpük kutularının içerisinden kaçak sigara çıktı

Aramaların tamamlanmasının ardından kaçakçılık yapan Serkan S., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Baskın anları ve aramalar ise kameralara yansıdı. Öte yandan ele geçirilen kaçak tekel ürünleri ve şüpheli Emirgan Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Burada ifadesi alınan şahsa “Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet” suçundan adli işlem yapıldı. Evde ele geçirilen kaçak ürünlere ise savcılığın talimatıyla el konuldu.