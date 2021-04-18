(Özel) İstanbul’da kaçak parfüm imalathanesine baskın kamerada

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine taklit üretim yapıldığı belirlenen kaçak bir parfüm imalathanesine baskın düzenledi. Baskın anı kameralara yansırken, içeride satışa hazır 3 bin 751 parfüm ve yapımında kullanılan malzemeler ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Baskında kaçak üretim yaptığı tespit edilen şüpheli ise gözaltına alındı.

İstanbul’da kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında başarılı operasyonlara imza atan Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesi’ndeki bir depoda kaçak parfüm üretildiğine dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, imalathaneyi fiziki takibe aldı. Yapılan takip sonucunda içeride üretim yapıldığını belirleyen Bağcılar polisi, imalathaneye baskın düzenledi.

Bağcılar polisi piyasaya sürülmeden ele geçirdi

Baskında içeride arama yapan ekipler, satışa hazır kolilenmiş olarak toplamda 3 bin 751 parfüm ele geçirdi. Devam eden aramalarda ise ruhsatsız tabanca ve 8 mermi, krom dolu makinesi, 2 adet parfüm kapak pres makinesi, çok sayıda boş parfüm şişesi ve çok sayıda kaçak bandrol ele geçirildi. Aramaların ardından işyerindeki 28 yaşındaki İhsan A. ise Bağcılar polisi tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahıs ifadesi alınması ve adli işlemlerinin yapılması sonrası adliyeye sevk edildi.