(Özel) İstanbul’da ilginç hırsızlık: “Martıyı” üzerine binip çaldılar, yunus polisine yakalandılar

Kağıthane’de iki şahıs kilidini kırıp çaldıkları “martı” denilen elektrikli scooteri üzerine binerek çaldı. İhbar üzerine harekete geçen motorize Yunus Timleri hırsızları kısa sürede yakalarken, hırsızlık anları ise kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kağıthane Sultan Selim Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisinde dolanan iki şahıs, kullanıcısı tarafından kilitlenmiş elektrikli scooter martıyı gözüne kestirerek takibe aldı. Akşam saatlerinde sokakta kimsenin kalmadığını gören şahıslar, scooterın kilidini sert bir cisimle kırarak, üzerine binip kaçtı.

Güvenlik görevlileri gelen uyarıyla polisi harekete geçirdi

Park halinde kilitli halde bulunan scooterın kilidine sert bir cisimle vurulduğu ve kilit sisteminde sorun olduğu uyarısını alan güvenlik görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Yunus Timleri sokak içerisinde incelemelerde bulunduktan sonra şahısların kimliklerini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlar kıskıvrak yakalandı

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızların A.K. ve B.G. isimli şahıslar olduğunu ve çocukların scootera binerek olay yerinden kaçtığını tespit etti. Scoooterın GPS kayıtlarını inceleyen Kağıthane Devriye Ekipler amirliğine bağlı Yunus Timleri, hırsızların Ecdat Sokak içerisinde olduğunu belirledi. Sokak içerisinde devriye atan ekipler, A.K. ve B.G.’yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Elektrikli scooterı çaldıkları anlar kamerada

Kağıthane’de iki çocuğun elektrikli scooterı çaldığı ve üzerine binerek kaçtığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, çocukların elektrikli scooterın kilidini kırdıktan sonra bir müddet sokakta oyalandığı daha sonra isi üzerine binerek kaçtıkları görülüyor.