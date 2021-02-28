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(Özel) İstanbul’da genç kıza dehşeti yaşatan kapkaççıya meydan dayağı

Karaköy sahilinde bankta otururken güpegündüz kapkaça uğrayan genç kızın çığlıklarını duyan vatandaşlar, kapkaççıyı birkaç metre sonra kıskıvrak yakaladı. Kalabalık tarafından dövülerek polise teslim edilen Cezayir uyruklu kapkaççı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş 28.02.2021, 09:18
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(Özel) İstanbul’da genç kıza dehşeti yaşatan kapkaççıya meydan dayağı

Karaköy sahilinde bankta otururken güpegündüz kapkaça uğrayan genç kızın çığlıklarını duyan vatandaşlar, kapkaççıyı birkaç metre sonra kıskıvrak yakaladı. Kalabalık tarafından dövülerek polise teslim edilen Cezayir uyruklu kapkaççı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz salı günü saat 13.30 sıralarında Beyoğlu Karaköy sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde hava almak için sahile gelen Mürvet Bayram bankta oturmaya başladı. Genç kızın yanına bir süre sonra kimliği belirsiz bir şahıs gelerek onu izlemeye başladı. Dakikalarca genç kızı takip eden şahıs, güpegündüz vatandaşların gözü önünde çantasını çalarak kaçmaya başladı. Genç kızın çığlık atması üzerine durumun farkına varan vatandaşlar peşinden koşmaya başladı. Birkaç metre sonra yakalanan kapkaççıya vatandaşlar tarafından meydan dayağı atıldı. Kalabalık tarafından tekme ve yumruklarla darp edilen kapkaççı, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kapkaç anı ve kalabalık tarafından şahsa atılan meydan dayağı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, genç kız bankta oturduğu esnada kapkaça uğruyor. Hemen ardından vatandaşlar şahsın peşinden koşuyor. Birkaç metre sonra yakalanan şahıs tekme ve tokatlarla dövülüyor.

Olayı anlatan esnaf İshak Aydın, “Dükkanın köşesinde dövdüler. Aradan 5 dakika geçti polisi aradılar. 10 dakika sonra tekrar dövmeye başladılar. Bir bayanın çantasını çalmış, orada yakaladılar. Ama adamı üst üste 2-3 kez dövdüler. Hemen yakaladılar, yatırdılar” dedi.

Genç kıza dehşeti yaşatan şahıs tutuklandı

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Cezayir uyruklu Rabah A, hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından Karaköy Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Emniyette ifadesi alınarak sorgulanan şahıs, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Rabah A, "elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel beceriyle işlenmesi (kapkaç)" suçundan tutuklanarak Maltepe Cezaevine teslim edildi.
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