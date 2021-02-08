(Özel) İstanbul’da “Dozer” lakaplı silahlı saldırgan 6 saat sonra yakalandı

Kağıthane’de sokağa çıkma kısıtlamasında husumetli oldukları şahsa tabancayla kurşun yağdıran “Dozer” lakaplı saldırgan ve suç ortağı, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 saat sonra yakalandı. Şahısların geldiği ve kaçtığı anlar kameralara yansırken, yaralanan kişinin ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Kağıthane Sanayi Mahallesi Bağcı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşamüstü evinden çıkan Ferhat Yıldırır sokak üzerinde yürümeye başladı. Yıldırır’ı takip eden iki şahıs, peşinden giderek tabancayla kurşun yağdırdı. Saldırı sonucu Yıldırır, vücuduna aldığı isabetlerle ağır şekilde yaralandı. Şahıslar ise kaçarak kayıplara karıştı.

Husumetlisine kurşun yağdırdı

Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Yıldırır’ın ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Ayrıca saldırıya uğrayan Yıldırır’ın emniyette 3 adet “Ateşli silahlar kanununa muhalefet” ve 1 adet “kasten yaralama” suçundan kaydı olduğu öğrenildi. Saldırganların geldiği ve kaçtığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından ihbar üzerine harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geniş kapsamlı çalışma başlatarak çevredekilerinin ifadelerine başvurdu.

Dozer lakaplı saldırgan yakalandı

Olayın ardından ihbar üzerine harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geniş kapsamlı çalışma başlatarak çevredekilerinin ifadelerine başvurdu. Şahısların geldiği ve kaçtığı noktalardaki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan Kağıthane polisi, saldırganların önce eşkallerini ardından da kimliklerini belirledi. Olayın anından itibaren çalışmalara devam eden polis ekipleri, “Dozer” lakaplı Fatih D. isimli şahıs ile Yasir Yağız Ü.’yü olaydan yaklaşık 6 saat sonra kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından Kağıthane Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. İfadeleri alınarak sorgulanan şahıslardan Fatih D.’nin önceki sene 13 Temmuz’da Ferhat Yıldırır tarafından saldırıya uğradığı ortaya çıktı.

Şahıslar suç makinesi çıktı

Fatih D.’nin emniyette 10 adet “kasten yaralama”, 10 adet “hırsızlık”, 2 adet “ateşli silahlar kanununa muhalefet”, 1 adet “uyuşturucu madde kullanmak için satın almak ve bulundurmak” ve benzer suçlardan kaydı olduğu, suç ortağı Yasin Yağız Ü.’nün ise 6 adet “kasten yaralama”, 1 adet “gasp”, 2 adet “uyuşturucu madde imal ve ticaret”, 3 adet “motosiklet hırsızlığı” ve benzer suçlardan kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.