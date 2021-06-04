(Özel) İstanbul’da dehşet anları: Genç kız kendini balkondan aşağıya attı

Mecidiyeköy’de psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 26 yaşındaki genç bir kız, kendini 4. kattan aşağıya attı. Dehşet anları kameralara yansırken, ağır yaralanan genç kız kalp masajı yapılarak hastaneye kaldırıldı. Genç kızın ilk atlama girişiminin ise vatandaşlar tarafından ikna yoluyla önlendiği anlar da kameralara yansıdı.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Şişli Mecidiyeköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 26 yaşındaki Sinem O. bir süre önce annesiyle birlikte sokak üzerindeki 5 katlı bir binaya taşındı. Ancak bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen genç kız, olay günü evinin penceresine intihar girişiminde bulundu. Kızı fark eden çevre binalardaki vatandaşlar, “yapma, bak ne kadar güzelsin, lütfen içeriye gir” diye bağırarak kızı ikna etmeye çalıştı. Pencerenin mermerine tek ayakla basarak girişimde bulunan Sinem O., vatandaşların yoğun çabası sonucu atlamaktan vazgeçti. Yaşanan o korku dolu anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kendini 4. kattan aşağıya attı

O esnada ise sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri genç kızın yaşadığı daireye girmek istedi ancak kapının kilitli olması nedeniyle ekipleri içeriye giremedi. Çalışmalar sürdüğü esnada genç kız bu kez de evin diğer cephesindeki balkona çıktı. Genç kızı gören çevredeki vatandaşlar ise atlayabileceği yöne yatak getirerek yaralanmasını önlemek istedi. Ancak yapılan tüm çabalara rağmen yan balkona geçen Sinem O., kendini 4. kattan aşağıya bıraktı. Yaşanan o dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kalp masajı yapılarak götürüldü

Yere çakılan genç kızın ağır şekilde yaralanması üzerine sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Kalp masajı yapılan genç kız polis ekipleri ve vatandaşların yardımıyla sedyeye konularak ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kızın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından polis ekipleri olay yerinin çevresine güvelik şeridi çekerek önlem aldı.

Psikolojik sorunları varmış

Genç kızın o esnada dışarıda olan annesinin polis ekipleriyle görüşerek, kızının bir süredir psikolojik sorunları olduğunu ve buna bağlı olarak sakinleştirici ilaçlar kullandığını söylediği öğrenildi. Evde arama yapan polis ekipleri, herhangi bir nota da rastlamadı. Çalışmaların ardından ayrılan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.