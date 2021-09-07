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(Özel) İstanbul’da dedektörle ormanlık alanda define aradı

Arnavutköy’de çayırlık alanda dedektörle define arayan ve kazı yapan bir kişi, polis ekiplerinin geldiğini fark edince ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

Asayiş 07.09.2021, 09:46
(Özel) İstanbul’da dedektörle ormanlık alanda define aradı

Arnavutköy’de çayırlık alanda dedektörle define arayan ve kazı yapan bir kişi, polis ekiplerinin geldiğini fark edince ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi’ndeki yol kenarında bulunan çayırlık alanda bir kişi, eline aldığı dedektörle define arayıp kazı yapmaya başladı. Vatandaşlar sesleri merak edip baktığında ise çayırlık alandaki şahsı görünce şaşkına döndü. Şahsın kazı yaptığını gören vatandaşlar durumu polis ekipler bildirdi. Vatandaşların polise haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ekiplerin geldiğini fark eden şahıs ise ormanlık alana kaçarak kayıplara karıştı. Şehrin ortasında define arayan kişi ile böyle görüntülendi.

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