(Özel) İstanbul’da ailesinin şiddet uyguladığı 1’i engelli 3 çocuğu polis kurtardı

Kağıthane’de yabancı uyruklu anne ve baba, 1’i engelli 3 çocuğunu feci şekilde darp etti. Dayak yiyen çocukların çığlık çığlığa kaldığı o dehşet anları kameralara yansırken, çocuklar vatandaşların ihbarı üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kilitlendikleri evden kurtarıldı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Kağıthane Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir çocuklarını evde darp eden yabancı uyruklu anne ve baba, gece saatlerinde 1’i engelli 3 çocuğunu yine feci şekilde darp etti. Çocukların acı içerisinde çığlık atarak darp edildiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Anne ve baba daha sonra çocukları ile babaannelerini kilitleyerek evden çıktı. Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, evin kapısına geldiklerinde yanlarına pencereden bir çocuk yanaştı.

Kağıthane polisi çocukları kurtardı

Çocuğun evde biri engeli iki kardeşinin ve babaannesinin olduğunu, anne ve babasının kendilerini eve kilitleyerek gittiğini söylemesi üzerine olay yerine Kağıthane Çocuk Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla kapısını açtıkları eve giren Kağıthane polisi, engelli olan 15 yaşındaki V.B. ile kardeşleri M.B. (12) ve A.M.’yi (5) kurtardı. Çocuklar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerine teslim edilerek, tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. Evdeki babaanne Semiye A. (75) ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.