(Özel) İstanbul trafiğinde “makas” terörü kamerada
E-5 KARAYOLU VE TEM OTOYOLU’NUN ÇEŞİTLİ NOKTALARINDA OTOMOBİLLE FARKLI ZAMANLARDA SEYREDEN 2 AYRI SÜRÜCÜ, ARAÇLARIN ARASINDA DEFALARCA "MAKAS" ATARAK ADETA TRAFİKTE TERÖR ESTİRDİ. HEM KENDİ HEM DE SÜRÜCÜLERİN CANINI TEHLİKEYE ATARAK YÜREKLERİ AĞIZLARA GETİREN MAGANDALAR, O ANLARI BİR DE SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI.
E-5 Karayolu ve TEM Otoyolu’nun çeşitli noktalarında otomobille farklı zamanlarda seyreden 2 ayrı sürücü, araçların arasında defalarca "makas" atarak adeta trafikte terör estirdi. Hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atarak yürekleri ağızlara getiren magandalar, o anları bir de sosyal medyada paylaştı.
İstanbul’da otomobille trafiğe çıkarak sokak ve caddelerde kuralları hiçe sayan magandalara bir yenileri daha eklendi. Ağır para cezaları ve uygulamalara rağmen mega kentte trafik terörü devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde E-5 Karayolu ve TEM Otoyolu’nun çeşitli noktalarında 2 ayrı sürücü, trafiğe çıkarak ilerlemeye başladı. Sürücüler bir süre sonra araçların arasında defalarca "makas" atarak trafiği tehlikeye düşürmeye başladı.
Mega kentte trafik terörü hız kesmiyor
Dakikalarca bu şekilde giden magandalar hem kendi hem arkadaşlarının hem de sürücülerin canını hiçe saydı. Yürekleri ağızlara getiren o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiği tehlikeye sokan magandaları yakalamak için çalışma başlattı.
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