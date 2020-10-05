(Özel) İstanbul trafiğinde ayağını dışarı çıkartıp “makas” atan maganda kamerada
E-5 KARAYOLU ALTUNİZADE MEVKİSİNDE LÜKS MİNİBÜSLE SEYREDEN İKİ MAGANDADAN BİRİ, AYAĞINI DIŞARIYA ÇIKARTIP ARAÇLARIN ARASINDA “MAKAS” ATARAK TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜRDÜ. TEM OTOYOLU ATAŞEHİR MEVKİSİNDE İSE OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜN MAKAS ATMASI NEDENİYLE MOTOSİKLETLİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ.
E-5 Karayolu Altunizade mevkisinde lüks minibüsle seyreden iki magandadan biri, ayağını dışarıya çıkartıp araçların arasında “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürdü. TEM Otoyolu Ataşehir mevkisinde ise otomobil sürücüsünün makas atması nedeniyle motosikletli ölümden döndü.
E-5 Karayolu Altunize mevkisinde geçtiğimiz Cuma günü saat 11.30 sıralarında lüks minibüsün sürücüsü, ayağını dışarıya çıkartarak seyretmeye başladı. Maganda sürücü bir süre sonra trafikteki araçların arasında “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Bu şekilde bir süre seyreden sürücüler daha sonra gözden kayboldu.
Motosikletli ölümden döndü
TEM Otoyolu Ataşehir mevksinde geçtiğimiz Perşembe günü saat 20.45 sıralarında meydana gelen diğer bir olayda ise, motosikletiyle şeridinde seyir halinde olan sürücünün önüne arkadan süratli seyreden otomobil sürücüsü makas attı. Ölümden kıl payı kurtulan motosikletlinin yaşadığı olay ise kask kamerasına yansıdı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiği tehlikeye düşüren magandaları yakalamak için çalışma başlattı.
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