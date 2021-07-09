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(Özel) İran üzerinden Türkiye’ye giren 32 Afgan göçmen yakalandı

İran’dan yasa dışı yollarla giriş yaparak Ağrı ve Van illeri üzerinden Ankara’ya gelen Afganistan uyruklu 32 kaçak göçmen yakalandı.

Asayiş 09.07.2021, 14:33
(Özel) İran üzerinden Türkiye’ye giren 32 Afgan göçmen yakalandı
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İran’dan yasa dışı yollarla giriş yaparak Ağrı ve Van illeri üzerinden Ankara’ya gelen Afganistan uyruklu 32 kaçak göçmen yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollarla giren düzensiz göçmenleri yakalamak için Altındağ, Gölbaşı ve Yenimahalle ilçelerinde eş zamanlı uygulama yaptı. Yapılan uygulamada Afganistan uyruklu 32 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan şahısların sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildiği ve gerekli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.
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