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(Özel) İnternetten aldığı ürünü görünce gözlerine inanamadı

BURSA’DA İNTERNETTEN 5 BİN 500 LİRA VEREREK ALDIĞI TELEFONUN YERİNE 2 BİN 500 LİRALIK TELEFON GELDİĞİNİ GÖREN KİŞİ ŞAŞKINA DÖNDÜ.

Asayiş 01.08.2020, 08:47
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(Özel) İnternetten aldığı ürünü görünce gözlerine inanamadı

Bursa’da internetten 5 bin 500 lira vererek aldığı telefonun yerine 2 bin 500 liralık telefon geldiğini gören kişi şaşkına döndü.

Bursa’da uzun araştırmalar sonrası internet üzerinden istediği telefonun siparişinin veren Muharrem Özaydın, bir gün sonra heyecanla beklediği telefonun yerine başka bir telefonla karşılaşınca şaşkına döndü. Kendisinin 5 bin 500 liralık telefon sipariş ettiğini ifade eden Özaydın, kargonun içerisinden ise 2 bin 500 lira civarında bir telefonun çıktığını söyledi. Tüm girişimleri sonuçsuz kalan Özaydın, kargoyu iade formu oluşturarak geri gönderdi. Telefonu geri teslim alan firma, internet üzerinden oluşturduğu iade formuna cevap olarak paranın geri iade edileceğini belirtti.

Üzerinden yaklaşık 2 ay geçen olayla ilgili hiçbir çözüm üretilmediğini belirten Özaydın, alışveriş sitesini tüketici hakem heyetine şikayet etti. Avukatı aracılığıyla da gerekli işlem başlatan Özaydın, yaşadıklarını ise tiye aldı. Her zaman televizyonlarda ‘telefon kutusundan hıyar çıktı’ haberleri gördüğünü belirten Özaydın, “Yaklaşık 2 ay önce internet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon siparişi verdim. Telefon 1 gün sonra elime ulaştı. Korona virüs sebebiyle kargo şirketi elemanı aldığım ürünün kolisini imza atmadan bırakıp gitti. Heyecanla kutuyu açtım. Ancak benim istediğim telefonun yerine başka bir marka 2 bin 500 liralık bir telefon çıktı. Tabii internette ve televizyonlar da kutulardan hıyar çıktığını görüyordum. Benim başıma gelmez diye düşünüyordum. Bize hıyar çıkmadı. MediaMarkt’in reyonların da hıyar kalmamış sanırım. Onun yerine bize başka bir telefon göndermişler. Tabi bu süreçten sonra kendileriyle iletişime geçmeye çalıştım. Ama sonuç alamadık. Yanlış gelen ürünü geri gönderdik” dedi.

Hem avukata hem de tüketici hakem heyetine başvurdu

Firmanın kendisine sürekli doğru ürün gönderdiğini iddia ettiğini belirten Özaydın, “Kargo işlemleri sırasında karışıklık olduğunu düşünüyorum. O gün belki benim istediğim telefon kutuya konuldu. Ancak başka birinin sevk irsaliyesi benim kutunun üzerine yapıştığı için benim telefonum başka bir kişinin elinde de olabilir. O kişinin telefonu da bize gelmiş olabilir. Fakat bunu MediaMarkt kabul etmiyor. Hatta beni sahtekarlıkla suçluyor. Biz bununla ilgili yasal süreçlere başvurduk. Tüketici hakem heyetine başvurduk. Bana gelen sevk irsaliyesinde bana gelmesi gereken telefonun IMEI numarası belli. Geri gönderdiğimiz telefonunda belli. Yani çapraz karşılaştırma yapılsa, bana gelen 2 bin 500 liralık telefonun o gün içerisinde kime kargolandığı tespit edilse her şeyin çözüleceğini düşünüyoruz. Ama bunu yapmıyorlar. Ben avukatım aracılığı ile de şikayette bulundum” diye konuştu.

MediaMarkt firma yetkililerine ulaşılamazken, müşteri temsilcileri ise, sadece müşteriye doğru ünün gönderildiğini iddia etti.

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