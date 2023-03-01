Özel İdare’nin karla mücadele mesaisi sürüyor

Ardahan Valiliği’ne bağlı İl Özel İdaresi’nin karla mücadele ekipleri, yaklaşık üç haftadır devam eden kar yağışı ve fırtına sebebiyle kapanan köy ve mezra yolları ile köy içi yollarında karla mücadele mesaisini aralıksız sürdürüyor.

Kış aylarında karla mücadele noktasında teyakkuz halinde bulunan İl Özel İdaresi’nin İl merkezi ve ilçelerdeki şantiyelerinde ekipler, kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yolları trafiğe açık tutmak için gece gündüz mesai yapıyor.

Yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Şubat ayı başlarından itibaren kapanan yolları hızlı bir şekilde yeniden trafiğe açık hale getiren ve kapalı yol bırakmayan ekipler, köy içlerinde biriken karları da greyder, kepçe, kar savuran ve diğer makine ve ekipmanlar aracılığıyla temizliyor.